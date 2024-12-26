Модульные Каркасы. Гаражи – Ангары – Навесы из Металла.
-
Наши модульные каркасы готовы к монтажу сразу после доставки.
-
Мы предлагаем услуги производства металлоконструкций, а так же монтажа ангаров и гаражей с отделкой “под ключ” от наших проверенных Партнёров.
-
Типовые конструкции в наличии на складе. Срочные заказы от 3 дней.
- Доставка по России – Гарантия – Сервисное обслуживание.
О компании
Мы – Ваш надежный партнер в мире быстровозводимых металлоконструкций!
Индивидуальные решения
Возможность разработки и проектирования металлоконструкций под Ваши задачи
Гарантия
Предоставляем гарантию на металлоконструкции — 12 месяцев
Доставка
Осуществляем доставку во все города России и некоторые страны СНГ
Сертификаты
Продукция запатентована и прошла сертификацию
Наши работы
Что мы уже сделали
Оставить заявку
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами, чтобы ответить на все ваши вопросы
Заявка успешно отправлена
Мы свяжемся с вами, чтобы ответить на все ваши вопросы в течении дня
Произошла ошибка!
Во время отправки произошла ошибка, пожалуйста, попробуйте позже!