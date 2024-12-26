construction metallic lamps 148715 2560x1600

Модульные Каркасы. Гаражи – Ангары – Навесы из Металла.

  • Наши модульные каркасы готовы к монтажу сразу после доставки.

  • Мы предлагаем услуги производства металлоконструкций, а так же монтажа ангаров и гаражей с отделкой “под ключ” от наших проверенных Партнёров.

  • Типовые конструкции в наличии на складе. Срочные заказы от 3 дней.  

  • Доставка по России – Гарантия – Сервисное обслуживание.
Ангары
Фермы для ангаров
Гаражи
Каркасы разборных гаражей
ФЕРМЫ ДЛЯ НАВЕСОВ
Фермы для навесов
О компании

Мы – Ваш надежный партнер в мире быстровозводимых металлоконструкций!

Индивидуальные решения

Возможность разработки и проектирования металлоконструкций под Ваши задачи

Гарантия

Предоставляем гарантию на металлоконструкции — 12 месяцев

 

Доставка

Осуществляем доставку во все города России и некоторые страны СНГ

Сертификаты

Продукция запатентована и прошла сертификацию

Наши работы

Что мы уже сделали

ДВУХЭТАЖНЫЙ ГАРАЖ 5Х9 В СТИЛЕ БАРНХАУС
АНГАР БЫСТРОВОЗВОДИМЫЙ 10Х30
НАВЕС 6 на 8
НАВЕС 8Х12
Красивый Гараж – 5 на 9 -Модульное решение.
ГАРАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СБОРНЫЙ 5 на 6
ГАРАЖ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ, 5 на 6
Гараж 5х9 утепление тепофолом
Готовый ангар для нашего клиента из Красноярска
Установка металлического каркаса для гаража
